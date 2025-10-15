CANLI BORSA
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 825 bin liraya çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 825 bin liraya çıktı.

Oluşturma Tarihi 15 Ekim 2025 16:58

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 594 bin lira, en yüksek 5 milyon 825 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2 yükselişle 5 milyon 825 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 710 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 976 milyon 959 bin 144,29 lira, işlem miktarı ise 1221,68 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 517 milyon 583 bin 702,64 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası ile INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 5.710.000,00 4.229,00
En Düşük 5.594.000,00 4.152,00
En Yüksek 5.825.000,00 4.336,25
Kapanış 5.825.000,00 4.307,50
Ağırlıklı Ortalama 5.708.878,88 4.252,59
Toplam İşlem Hacmi (TL) 6.976.959.144,29
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.221,68
Toplam İşlem Adedi 70

