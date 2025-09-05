CANLI BORSA
Altının kilogram fiyatı arttı

rsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 4 milyon 760 bin liraya yükseldi.

Oluşturma Tarihi 05 Eylül 2025 16:46

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 713 bin lira, en yüksek 4 milyon 760 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 1,2 artışla 4 milyon 760 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 705 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 865 milyon 419 bin 779,39 lira, işlem miktarı ise 1454,19 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 150 milyon 962 bin 641,08 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Akbank ile QNB Bank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 4.705.000,00 3.510,00
En Düşük 4.713.000,00 3.516,00
En Yüksek 4.760.000,00 3.600,00
Kapanış 4.760.000,00 3.600,00
Ağırlıklı Ortalama 4.725.935,77 3.566,78
Toplam İşlem Hacmi (TL) 6.865.419.779,39
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.454,19
Toplam İşlem Adedi 80

