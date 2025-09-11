Altının kilogram fiyatı geriledi

CANLI BORSA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda 4 milyon 890 bin liraya indi.

Oluşturma Tarihi 11 Eylül 2025 16:59

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 775 bin lira, en yüksek 4 milyon 900 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,4 azalışla 4 milyon 890 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 909 bin 999,5 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 860 milyon 303 bin 289,69 lira, işlem miktarı ise bin 825,57 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 172 milyon 160 bin 753,65 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 4.909.999,50 3.613,45
En Düşük 4.775.000,00 3.590,00
En Yüksek 4.900.000,00 3.690,70
Kapanış 4.890.000,00 3.680,00
Ağırlıklı Ortalama 4.869.202,03 3.659,11
Toplam İşlem Hacmi (TL) 8.860.303.289,69
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.825,57
Toplam İşlem Adedi 146

