Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 160 bin lira, en yüksek 1 milyon 192 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 artarak 1 milyon 181 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 754 milyon 443 bin 462,73 lira, işlem miktarı ise 4.061,01 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 755 milyon 858 bin 796,01 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri ve İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: