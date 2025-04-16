ANZ altın fiyatı tahminini 3600 dolara çıkardı

ANZ küresel durgunluk risklerinin arttığına ve yükselen enflasyonun güvenli liman varlığına olan talebi körüklediğine işaret ederek altın için yılsonu tahminini ons başına 3.600 dolara, altı aylık tahminini ise 3.500 dolara yükseltti.

Banka yayınladığı bir araştırma notunda, ticaret savaşının küresel tedarik zincirlerini bozması, jeopolitik gerginliklerin tırmanması ve faiz oranı görünümünün değişmesiyle birlikte altının öngörülebilir gelecekte güçlü bir zeminde kalmaya devam edeceğini söyledi.

ANZ, gelişmekte olan piyasa merkez bankalarının rezervlerindeki altın payını artırmaya devam etmesini bekliyor ve talebin 2025 yılında 900-1.000 ton aralığında olacağını tahmin ediyor.

"Süregelen ticari gerilim ABD varlıklarına olan güveni azaltacak ve gelişmekte olan piyasa merkez bankalarını altın rezervlerini artırmaya teşvik edecektir. ABD'nin Çin'e odaklanması da Pekin'in ABD Doları dışındaki varlıkları tercih etmeye devam etmesini sağlayacaktır" diyen ANZ ekonomistleri, ABD-Çin ticaret savaşındaki gerilimin azalması, diğer ticaret ortaklarıyla gümrük tarifesi sorunlarının daha hızlı çözülmesi ve ABD'nin ekonomik görünümündeki iyileşmenin altın fiyatları üzerinde baskı yaratabileceğini de söyledi.

Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın üç ile dört faiz indirimi beklentisine rağmen faizleri değiştirmemesi durumunda da altının düşebileceğini eklediler.