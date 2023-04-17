Altın fiyatları için yukarı hareketin devamı için 2075-2100 dolar/ons aralığının önemli bir zorluk olmaya devam edeceğini belirten Citi, fiziki talep istikrarlı kaldığı sürece yatırımcı girişlerinin 2023'ün ikinci yarısında fiyatların daha yukarı gitmesine imkan vereceğini vurguladı.