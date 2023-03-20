Bir bankacılık krizinin engellenmesi ve global finansal piyasalarda istikrarın sağlanması için gerek İsviçre'nin gerekse Fed öncülüğündeki global merkez bankalarının attıkları adımların etkisiyle ons altın bu sabah yüzde 1 gerileyerek 1968 dolar seviyesini test etti.

Spot altın şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,80 kayıpla 1973,55 dolar/ons seviyesinde.

Ancak analistler, Fed'in yarın başlayacak ve Çarşamba günü sona erecek FOMC toplantısında çıkacak faiz kararına kadar altında yukarı yönlü ivmenin korunacağını öngörüyorlar.

Altın için 1992 dolar/ons seviyesinin direnç olmaya devam ettiğini belirten analistler, buranın aşılması halinde 2005 dolar seviyesinin deneneceğini tahmin ediyorlar.

Aşağı yönlü hareketlerde ise destekler 1964 ve 1950 dolar seviyelerinde.

Ons altın 8 Mart 2022'de 2069,89 dolar seviyesine kadar yükselmişti.