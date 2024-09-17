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Fed kararını bekleyen ons altın hafif geriledi

Fed'in bugün başlayacak ve yarın sona erecek FOMC toplantısında alacağı faiz kararını bekleyen ons altın, rekor seviyelerden bir miktar geriledi.

Oluşturma Tarihi 17 Eylül 2024 08:44

Son Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024 08:45

Dün 2589,68 dolar ile rekor seviyelere çıkan ons altın, bu seviyeden gelen kar realizasyonları ile bu sabah 2574 dolara kadar geriledi ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,20 kayıpla 2577,20 dolar seviyesinde.

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, daha agresif bir faiz indirimi beklentisiyle son dönemde yaşanan kazançların ardından, yatırımcıların politika yapıcılardan daha fazla netlik bekledikleri için şimdi biraz temkinli olduklarını söyledi.

Analistler ans altının Fed kararı öncesinde 2563-2555 dolar aralığın kadar geri çekilebileceğini ifade ediyorlar. Buranın aşağı kırılması halinde geri çekilme yükselişin başladığı 2486 dolara doğru devam edebilir.

Yukarı hareketlerde direnç seviyesi olarak 2592 doları gösteren analistler, buranın geçilmesi halinrde 2611 doların hedefleneceğini öngörüyorlar.

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