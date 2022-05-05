Fed Başkanı Jerome Powell'ın 75 baz puanlık bir artırımın aktif değerlendirilmekte, tartışılmakta olan bir konu olmadığını söylemesi ve 50 baz puanlık artırım sinyali vermesi altın fiyatına destek verdi.

Spot altın fiyatı bu sabah 1903,70 dolar/ons seviyesine kadar toparlandı. Şu sıralarda düne göre yüzde 1,04 artışla 1900,87 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, spot altın için destek seviyesi olarak 1884 dolar/ons seviyesini işaret etmeye devam ediyorlar, yukarı hareketlerde 1916 ve 1931 dolar/ons seviyeleri de güçlü dirençler.