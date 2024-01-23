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Fed'in faiz belirsizliği altını 2020-2030 dolar bandında tutuyor

Fed'in Mart'ta bir faiz indirimi yapıp yapmayacağı belirsizliği ons altında fiyatı 2020-2030 dolar bandında tutuyor.

Oluşturma Tarihi 23 Ocak 2024 08:48

Son Güncelleme Tarihi 23 Ocak 2024 08:48

Goldman Sachs baş ekonomisti Hatsius'tan gelen Mart'ta bir faiz indiriminin "mantıklı" olabileceği değerlendirmesi ve Bill Gross'un yakın zamanda faiz indirimi çağrıları ons altına destek veriyor.

Ons altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,33 artışla 2027,54 dolar seviyesinde.

Analistler, piyasalarda gözlerin ABD'de yarın açıklanacak PMI, perşembe günü açıklanacak dördüncü çeyrek GSYH büyümesi ilk tahminin de ve Cuma günü açıklanacak çekirdek PCE verisinde olduğunu belirtiyorlar.

Ons altın için bugün direnç 2032 dolarda. Destek ise 2016 dolar seviyesinde. Direncin kırılması halinde 2039-2048 dolar bandı hedeflenebilir.

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