CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Gram altın güne yükselişle başladı

Gram altın güne yükselişle başladı

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 590 lira seviyesinde işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 16 Temmuz 2024 10:55

Çeyrek altın 4 bin 250 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 920 liradan satılıyor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel 2 bin 590 lirayı test eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,29 üzerinde 2 bin 570 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 2 bin 590 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 250 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 920 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda bir önceki kapanışın yüzde 0,60 üzerinde 2 bin 436 dolardan işlem görüyor.

Hafta sonu ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunulması varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, bu gelişmenin ardından piyasalarda Trump'ın yeniden başkan seçilme olasılığının arttığı değerlendiriliyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları altının ons fiyatını desteklerken, yıl sonuna kadar bankanın en az iki kez faiz indireceğine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Powell, dün Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, bu yılın ikinci çeyreğindeki üç verinin, enflasyonun yüzde 2'ye düştüğüne dair güveni "biraz artırdığını" ifade etti.

Ayrıca iş gücü piyasasında beklenmedik bir zayıflama görülmesi halinde bankanın bir tepki verebileceğine işaret eden Powell, Fed'in ilk faiz indirimine eylül ayında gitme ihtimaline ilişkin para piyasalarındaki fiyatlamaların sorulması üzerine ise "Herhangi bir toplantıyla ilgili şu ya da bu şekilde herhangi bir sinyal vermeyeceğim." dedi.

Analistler, bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 400 ve 2 bin 350 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

İlginizi Çekebilir
ABD dolarının değer kazanması petrol fiyatlarını yükseltti ABD dolarının değer kazanması petrol fiyatlarını yükseltti 15 Temmuz 2024 10:17
New York Fed imalat endeksi daralmanın sürdüğünü gösterdi New York Fed imalat endeksi daralmanın sürdüğünü gösterdi 15 Temmuz 2024 16:17
Yılın ilk yarısında 11,4 milyon adet çeyrek altın üretildi Yılın ilk yarısında 11,4 milyon adet çeyrek altın üretildi 14 Temmuz 2024 11:33
Küresel piyasalarda gözler ECB’nin faiz kararına çevrildi Küresel piyasalarda gözler ECB'nin faiz kararına çevrildi 13 Temmuz 2024 13:04
Rusya’da şirketlerin döviz gelirlerini satma zorunluluğu hafifletildi Rusya'da şirketlerin döviz gelirlerini satma zorunluluğu hafifletildi 13 Temmuz 2024 13:01
SON DAKİKA: Altın fiyatları eşikleri aşıyor! YENİ REKOR! 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın bugün ne kadar? SON DAKİKA: Altın fiyatları eşikleri aşıyor! YENİ REKOR! 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın bugün ne kadar? 13 Temmuz 2024 12:43
ABD’de bankalar ikinci çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı ABD'de bankalar ikinci çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı 12 Temmuz 2024 16:32
Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu yayımladı Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu yayımladı 12 Temmuz 2024 16:25
ABD’de ÜFE Haziran’da ılımlı artış gösterdi ABD'de ÜFE Haziran'da ılımlı artış gösterdi 12 Temmuz 2024 16:07
Altının gramı 2 bin 559 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 559 liradan işlem görüyor 15 Temmuz 2024 11:09
Fed’in ilk faiz indirimine kapı aralandı Fed'in ilk faiz indirimine kapı aralandı 12 Temmuz 2024 14:49
Altın TARiHi ZiRVESiNE koştu! Fed rüzgarı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar? 12 Temmuz Altın TARiHi ZiRVESiNE koştu! Fed rüzgarı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar? (12 Temmuz) 12 Temmuz 2024 11:18
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.006,34
%0,6339
ALTIN
1.006,31
%0,6305
BORSA
1.000,56
%0,0559
EURO
1.000,30
%0,0304
DOLAR
1.332,64
%33,2635
ALTIN
1.026,06
%2,6063
BORSA
1.143,04
%14,304
EURO
1.136,49
%13,6489
DOLAR
1.411,67
%41,1667
ALTIN
1.063,34
%6,3343
BORSA
1.171,85
%17,1849
EURO
1.147,59
%14,7592
DOLAR
2.384,97
%138,4969
ALTIN
1.729,58
%72,9584
BORSA
1.810,82
%81,0824
EURO
1.758,35
%75,8353
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler