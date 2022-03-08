Yüksek emtia fiyatlarının enflasyonu küresel olarak yükselteceği endişeleri karşısında yatırımcılar altına yöneldi ve uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı bugün 11 Ağustos 2020'den bu yana ilk kez 2020 dolar/ons seviyesinin üzerini gördü.

BOJ BAŞKANI: PARA POLİTİKASINDA SIKILAŞTIRMA UYGUN DEĞİL

BOJ Başkanı Kuroda'nın maliyetlerin yükselttiği enflasyon karşısında para politikasını sıkılaştırmanın uygun olmayacağı ifadeleri de yatırımcıların altına yönelmesinde etkili oldu.

2020,97 dolar/ons seviyesini gören spot altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,95 artışla 2016,73 dolar/ons seviyesinde.

Analistler, 1999 dolar/ons seviyesinin üzerine çıkan altın için direnç olarak 2028 dolar/ons seviyesini işaret ediyorlar. Buranın geçilmesi halinde ise yukarı hareketin 2073 dolar/ons seviyesine kadar devam etme potansileli olduğu vurgulanıyor. Aşağı hareketlerde ilk destek ise 1976 dolar/ons seviyesinde.