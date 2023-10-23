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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, tahvil piyasalarında satış baskısı sürerken haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Oluşturma Tarihi 23 Ekim 2023 17:20

Son Güncelleme Tarihi 23 Ekim 2023 17:20

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,41 azalışla 32.993,02 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,33 azalarak 4.210,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,41 kayıpla 12.930,85 puana indi.

Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve gerilimin daha geniş çevrelere yayılma ihtimaline karşın tahvil faizleri yükseliş eğilimini korurken pay piyasaları yeni haftaya negatif bir başlangıç yaptı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, geçen hafta yaklaşık 30 baz puan yükselişle 17 Temmuz 2007'den bu yana en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirirken, yeni haftanın ilk işlem gününde de kısa süreliğine yüzde 5'in üzerini gördü.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta gerekmesi halinde faiz oranlarının tekrar artırılabileceğine yönelik yorumlarının yatırımcılarının endişelerini artırdığını ve tahvil faizlerindeki yükselişi desteklediğini belirtti.

ABD'de devam eden bilanço sezonu da yakından takip edilirken analistler, bu hafta açıklanacak Alphabet, Amazon, IBM, Intel, Meta ve Microsoft gibi büyük teknoloji şirketlerinin finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırmasının beklendiğini kaydetti.

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