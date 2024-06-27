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Ons altın 2300 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor

Piyasalarda gözlerin ABD'de bu hafta açıklanacak PCE verisine çevrilirken ons altın 2300 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. KCM Trade'in baş piyasa analisti Tim Waterer, "ABD dolarının yükselişi ve tahvil faizlerindeki artış, altın fiyatının akıntıya karşı yüzmesine neden oldu." dedi.

Oluşturma Tarihi 27 Haziran 2024 11:25

Son Güncelleme Tarihi 27 Haziran 2024 11:25

Piyasalarda gözlerin ABD'de bu hafta açıklanacak PCE verisine çevrildiği ortamda, ons altın 2300 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Fed'in bu yıl faiz indirimine gidip gitmeyeceği yönündeki belirsizlik altında bir toparlanmanın önüne geçiyor.

"ALTIN 2.270 DOLAR SEVİYESİNE DOĞRU GERİLEYEBİLİR"

Analistler, bugün için destek seviyesi olarak 2286 doları işaret ediyorlar. İlk direnç ise 2313 dolarda.

KCM Trade'in baş piyasa analisti Tim Waterer, "ABD dolarının yükselişi ve tahvil faizlerindeki artış, altın fiyatının akıntıya karşı yüzmesine neden oldu. Çekirdek PCE verisi finansal piyasaları Fed'in ilk faiz indiriminin ne zaman gerçekleşebileceği konusunda karamsarlığa iterse, altın 2.270 dolar seviyesine doğru gerileyebilir" dedi

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