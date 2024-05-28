Ons altın ABD çekirdek PCE verisini bekliyor

Uluslararası piyasalarda ons altın, Londra ve New York piyasalarının kapalı olduğu dün yaşanan toparlanmanın ardından bu sabah yatay seyir izliyor.

2350 dolar civarında işlem gören ons altın, ABD'de Cuma günü açıklanacak olan ve Fed'in takip ettiği enflasyon göstergesi olarak öne çıkan çekirdek PCE'yi bekliyor.

2373 DOLARA DOĞRU BİR HAREKET BEKLENİYOR

Analistler, ons altın için bugün direnç noktası olarak 2357 doları işaret ediyorlar. Buranın geçilmesi halinde 2373 dolara doğru bir hareketin olabileceğini belirtiyorlar.

Yukarı yönlü hareketin 2387-2434 dolar aralığına kadar devam etmesi potansiyeli de göre analistler, aşağı yönlü hareketlerde ise ilk destek 2333 doları gösteriyorlar.

JPMORGAN ONS ALTIN VE GÜMÜŞ İÇİN TAHMİNLERİNİ DUYURDU

JPMorgan ons altın ve gümüş için 2024 ve 2025 yılları için fiyat tahminlerini duyurdu. JPMorgan, altın fiyatının 2024 yılında 2315 dolar/ons olacağını tahmin ederken, 2025 yılında fiyatın 2504 dolara çıkacağını öngördü.

2024 için gümüş fiyatını 27 dolar/ons olarak tahmin eden JPMorgan, 2025'te fiyatın 30 dolar/ons olmasını bekliyor.