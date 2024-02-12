Ons altın ABD enflasyon verileri öncesi geriliyor

Çin, Hong Kong, Japonya, Güney Kore ve Singapur gibi büyük Asya piyasalarının bugün kapalı olmasıyla birlikte altın fiyatı zayıf işlem hacmi ile birikte keskin bir düşüşle 2.020 dolar desteğine geriledi.

Yatırımcılar, faiz oranları konusunda yeni bir yönlendirme sağlayacak olan Ocak ayı ABD enflasyon verilerini beklerken ons altında yatay seyir öngörüyorlardı.

Beklentilere göre, manşet enflasyonun Ocak ayında %0,2 ve çekirdek enflasyonun ise %0,3 artış göstermesi bekleniyor.

Yıllık veriler için yatırımcılar, manşet enflasyonun Ocak ayında Aralık ayındaki %3,4'ten %3,0'e zayıflamasını ve çekirdek enflasyonun %3,9'dan %3,8'e yavaşlamasını bekliyorlar.

İnatçı bir enflasyon verisinin, Fed politika yapıcılarının faiz oranlarını daha uzun bir süre için daha yüksek tutma lehine güçlü bir şekilde tartışmasına izin vereceğine işaret eden ekonomistler, Fed politika yapıcıları, enflasyonun %2'lik hedefe doğru sürdürülebilir bir şekilde düşmesini sağlamak için aylardır iyi enflasyon verilerine duyulan ihtiyacı yinelediklerini de vurguladılar.

Ons altında 2020 dolar desteğinin kırılması halinde 2000 dolar psikolojik desteğine kadar geri çekilme olabilir. Yukarı ivmenin korunabilmesi için ise 2023 doların üzerinde bir kapanış gerekiyor.