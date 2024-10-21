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Ons altın fiyatı yeni haftaya rekorla başladı

ABD seçimlerini çevreleyen belirsizlikler, Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması ve büyük merkez bankalarının faiz indirimlerinin etkisiyle ons altın rekorlarına yeni haftada da devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 21 Ekim 2024 09:12

Son Güncelleme Tarihi 21 Ekim 2024 09:12

Altındaki güçlü yükselişin etkisiyle gümüş fiyatı da yaklaşık 12 yılın zirvesine ulaştı. Ons altın bu sabanh 2.732,85 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde %0,30 artışla ons başına 2.729,86 dolardan işlem görüyor.

Spot gümüş %1,4 artışla ons başına 34,11 dolara yükselerek 2012 sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Şu sıralarda da yüzde 1,04 artışla 34,06 seviyesinde.

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, "Mevcut piyasa ortamı, faiz oranlarının güneye doğru hareket etmesi ve artan jeopolitik risklerden oluşuyor - her iki cephede de altına uygun bir senaryo. Altın için, 2.800 dolar uygun bir yılsonu hedefi olarak görünüyor. Bazı karları kilitleme isteği olacak ve bu da ani yükselişi yavaşlatabilir" dedi.

Bununla birlikte Waterer, herhangi bir geri çekilme olması durumunda alıcıların daha iyi giriş noktaları için kenarda bekleyeceğini beklediğini söyledi.

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