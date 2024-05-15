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Ons altın son 3 haftanın zirvesinde

Piyasalar Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağını anlamaya çalışırken, ılımlı gelen Nisan ayı ABD enflasyonu Hazine kağıdı getirilerini ve ABD dolarını düşürdü. Ons altın ise 22 Nisan'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Oluşturma Tarihi 15 Mayıs 2024 16:04

Son Güncelleme Tarihi 15 Mayıs 2024 16:04

Nisan ayı çekirdek TÜFE, beklentileri karşılayarak %0,4'ten %0,3'e yavaşladı ve 12 aylık değer Mart ayındaki %3,8'den %3,6'ya geriledi. Manşet enflasyonda %0,4'ten %0,3'e yavaşlayarak tahminlerin biraz altında kaldı ve yıllık gösterge %3,5'ten %3,4'e düştü.

Enflasyon verileri sonrasında 10 yıllık ABD Hazine kağıdı getirisi %4,583'ten %4,368'e geriledi. WSJ Dolar endeksi düne %0,4 düşüştü.

EUR/USD veri sonrasında 1,08694'e kadar yükseldi. Şu sıralarda 1,08584'ten işlem görüyor.

Ons altın da veriden hemen sonra 2379 doları gördü. Ardından 2367 dolara kadar geri çekildi. Şu sıralarda ise 2374 dolar civarında dalgalanıyor.

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1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,75
%0,3752
EURO
1.003,26
%0,3263
ALTIN
1.003,12
%0,312
DOLAR
998,98
%-0,1024
BORSA
1.110,47
%11,0473
EURO
1.264,71
%26,4714
ALTIN
1.110,92
%11,0919
DOLAR
983,22
%-1,6785
BORSA
1.138,46
%13,8462
EURO
1.339,72
%33,9718
ALTIN
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%12,1773
DOLAR
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%3,5541
BORSA
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%75,9231
EURO
2.263,41
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