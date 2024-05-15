Ons altın son 3 haftanın zirvesinde

Nisan ayı çekirdek TÜFE, beklentileri karşılayarak %0,4'ten %0,3'e yavaşladı ve 12 aylık değer Mart ayındaki %3,8'den %3,6'ya geriledi. Manşet enflasyonda %0,4'ten %0,3'e yavaşlayarak tahminlerin biraz altında kaldı ve yıllık gösterge %3,5'ten %3,4'e düştü.

Enflasyon verileri sonrasında 10 yıllık ABD Hazine kağıdı getirisi %4,583'ten %4,368'e geriledi. WSJ Dolar endeksi düne %0,4 düşüştü.

EUR/USD veri sonrasında 1,08694'e kadar yükseldi. Şu sıralarda 1,08584'ten işlem görüyor.

Ons altın da veriden hemen sonra 2379 doları gördü. Ardından 2367 dolara kadar geri çekildi. Şu sıralarda ise 2374 dolar civarında dalgalanıyor.