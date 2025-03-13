CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Ons altın Trump politikalarının belirsizliğinden destek almaya devam ediyor

Ons altın Trump politikalarının belirsizliğinden destek almaya devam ediyor

Ons altın enflasyon verisinden ve ABD Başkanı Donald Trump politikalarının yarattığı belirsizlikten destek almaya devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 13 Mart 2025 09:02

Son Güncelleme Tarihi 13 Mart 2025 09:02

ABD'de açıklanan enflasyon verisinin sağladığı destek ve tarife savaşlarının yarattığı belirsizlik ortamı altına olan talebi devam ettiriyor. Ons altın bu sabah 2947,14 dolara kadar yükseldi ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,37 artışla 2944,66 dolara yükseldi.

Marex analisti Edward Meir, "3.000 doların bir sonraki mantıklı hedef olduğunu ve muhtemelen önümüzdeki birkaç ay içinde ulaşılacağını düşünüyorum. TÜFE verileri cesaret vericiydi ancak tarife artışının henüz enflasyon verilerine yansımadığından şüpheleniyorum" dedi.

Ons altın için bugün destek noktası 2927 dolarda, buranın aşağı kırılması halinde 2909 dolara kadar geri çekilme olabilir.

Yukarıda direnç ise 2956 dolar, bu seviyenin geçilmesi halinde 3000 dolar hedefine doğru ilerleyişin süreceği öngörülüyor.

Gümüş ise bu sabah yüzde 0,2 kayıpla 33,18 dolarda.

İlginizi Çekebilir
ABD ekonomisinde endişeler Wall Street’e yansıdı ABD ekonomisinde endişeler Wall Street'e yansıdı 11 Mart 2025 08:48
BOJ faiz artışı için Haziran’a işaret edildi BOJ faiz artışı için Haziran'a işaret edildi 11 Mart 2025 08:46
Petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı devam ediyor Petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı devam ediyor 11 Mart 2025 08:51
Goldman Sachs ABD için büyüme tahminlerini düşürdü Goldman Sachs ABD için büyüme tahminlerini düşürdü 11 Mart 2025 08:43
Küresel piyasalar ABD enflasyon verilerine odaklandı Küresel piyasalar ABD enflasyon verilerine odaklandı 08 Mart 2025 11:16
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı 08 Mart 2025 11:03
Rusya’nın uluslararası rezervleri 632 milyar doları aştı Rusya'nın uluslararası rezervleri 632 milyar doları aştı 07 Mart 2025 16:36
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: OPEC+ piyasalarda dengesizlik halinde petrol üretimini kısabilir Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: OPEC+ piyasalarda dengesizlik halinde petrol üretimini kısabilir 07 Mart 2025 14:52
FAO: Küresel gıda fiyatları şubatta artış gösterdi FAO: Küresel gıda fiyatları şubatta artış gösterdi 07 Mart 2025 14:37
Avro Bölgesi geçen yılın son çeyreğinde ılımlı büyüdü Avro Bölgesi geçen yılın son çeyreğinde ılımlı büyüdü 07 Mart 2025 14:34
Bakanlık haftaya iki ihale düzenleyecek Bakanlık haftaya iki ihale düzenleyecek 07 Mart 2025 12:37
Brent petrolde ABD etkisi yaşanıyor Brent petrolde ABD etkisi yaşanıyor 07 Mart 2025 09:43
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler