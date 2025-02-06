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Ons altında rekor seviyeler devam ediyor

Ons altın rekor seviyelere yakın işlem görmeye devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 06 Şubat 2025 09:04

Son Güncelleme Tarihi 06 Şubat 2025 09:05

Altın fiyatları, Çin-ABD ticaret savaşındaki gerilimin güvenli liman talebini artırması ve yatırımcıların faiz oranlarının gelecekteki yönüne ilişkin ipuçları için ABD istihdam verilerini beklemesiyle rekor seviyelere yakın seyrediyor.

Dün 2882,51 dolar ile rekor kıran ons altın güne 2862,64 dolardan tamamlamıştı. Bu sabah yüzde 0,25 artışla 2869,88 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ANZ'nin emtia stratejisti Soni Kumari; "Yatırımcılar pozisyonlarını açarken bu ralliyi kaçırmamaya çalışıyor çünkü getirilerden memnunlar. Art arda yüksek seviyelere ulaşmasının nedeni de bu. Külçe yakında 3.000 dolar seviyesine ulaşabilir, ancak piyasanın konsolide olmasını sağlayacak şey, ticari gerginliklerin hafifletilmesi konusunda biraz netlik olacaktır" dedi.

Analistler ons altın için bugün direnç seviyesi olarak 2891 doları işaret ediyorlar. Buranın aşılması halinde 2934 dolar hedeflenebilir.

Günün destek noktaları ise 2859 ve 2812 dolar.

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