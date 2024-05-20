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Ons altında rekor seviyeler sürüyor

Ons altın rekor seviyelerden işlem görmeye devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 20 Mayıs 2024 08:39

Son Güncelleme Tarihi 20 Mayıs 2024 08:39

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin düşmesi, Suudi Arabistan Kralı'nın rahatsızlığı ve İsrail Başbakanı Netanhayu'nun bir ateşkes konusunda isteksizliğinin devam etmesi ons altını rekor seviyelere taşıdı.

Ons altın bu saban erken saatlerde 2440,56 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda yüzde 1 artışla 2438,47 dolar civarında.

2447 DOLAR DİRENCİNİN HEDEFLENMESİ BEKLENİYOR

Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşüreceğine dair iyimserliğin artmasının da destek olduğu yukarı hareketin devam etmesi halinde ilk etapta 2447 dolar direncinin hedeflenmesi bekleniyor. Buranın ayılması halinde 2455 dolar görülebilir.

Yaşanacak geri çekilmelerde ilk destek 2434 dolar. Buranın kırılması halinde 2426-2413 dolar aralığı denenebilir.

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