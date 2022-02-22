Son dakika haberi...Altın fiyatları Rusya-Ukrayna krizi ile artan jeopolitik risklerden beslenerek yükselişini sürdürüyor. Gram altın fiyatı için büyük önem arz eden ons altın fiyatı, Putin'in son dakika Ukrayna açıklaması sonrası 1914 dolara kadar çıkarak 1 Haziran 2021'den beri gördüğü en yüksek seviyeyi test etti. Altın ons fiyatı 1 Haziran 2021'de 1916 doları test etmişti. Bununla beraber 7 yılın zirvesinden gerileyen petrol fiyatları için de yön tekrar yukarı döndü.

SON DAKİKA HABERİ | PUTİN SON DAKİKA DUYURDU: KÜRESEL PİYASALAR KARIŞTI Rusya-Ukrayna krizi, Rusya Lideri Putin'in açıklamaları sonrası yeniden alevlendi. Dün Putin son dakika açıklama yaparak, Misk Anlaşması'na aykırı hareket etti ve Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdığını duyurdu. Bu durum Rusya-Ukrayna savaşı beklentilerini artırarak küresel piyasalarda risk iştahını baltayan ana etmen olarak dikkat çekti.

Rusya'nın Minsk Anlaşması'na aykırı hareket etmesi Rusya-Ukrayna gerilimi tarafında krizi alevlendirmesi küresel borsalarda ve vadeli işlem piyasalarında düşüşleri beraberinde getirdi. Nitekim ABD ve Asya borsalarında yüzde 2'nin üzerinde düşüşler dikkat çekti.

KUR KORUMALI TL MEVDUAT ÜRÜNÜ GÜVEN VERİYOR Fed'in faiz artırım politikası ve artan jeopolitik risklere rağmen, TL'nin cazibesini artırıcı yeni adımlar güven veriyor. Kur korumalı TL mevduat (KKM) ürünün devreye alınmasıyla, dolar endeksindeki yükselişe rağmen istikrar kazanan dolar/TL 2022 yılında 13,20-13,80 arasında dar bant hareketi sergiliyor. Devlet garantisi altındaki KKM'ye ortalama günlük 7 milyar TL giriş yaşandığı bildiriliyor.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ İLE ALTIN GÜVENLİ LİMAN GÖMLEĞİ GİYDİ Ons altın fiyatı, Rusya-Ukrayna gerilimi öncesinde Fed odaklı seyir izliyordu. Nitekim altın ons fiyatı, Fed'in Mart ayında faiz artırım sinyali vermesiyle 28 Ocak 2022'de 1780 dolara kadar çekilmişti. Bununla beraber gram altın TL fiyatı 766 TL'ye gevşemişti.

ALTIN FİYATI 1916 DOLARI AŞARSA 1 YILIN ZİRVESİNİ GÖRECEK Ancak Rusya-Ukrayna krizi sonrası küresel hisse senedi piyasalarında risk iştahı düşerken, güvenli liman gömleği giyen ons altın yükselişe geçti. Ons altın gördüğü 1914 dolar ile son 8,5 ayın zirvesine yükseldi. Altın onsu en son 1 Haziran 2021 tarihinde 1916 doları test etmişti. Altın fiyatları eğer seviyeyi aşarsa son 1 yılın en yüksek seviyesini görmüş olacak. Dolar/TL'den desteğini yitiren gram altın fiyatları, 849 TL'yi görerek 2 ayın en yüksek düzeyini test etti.

ALTIN YATIRIMCILARI DİKKAT! DİPLOMASİ ÖN PLANA ÇIKARSA... Piyasalarda, Rusya-Ukrayna krizi için atılacak diplomatik adımların, askeri adımların dışında kullanılacak dialog yönlü gelişmelerin altın fiyatları tarafına sert satış getirebileceği yönünde ön çıkıyor. Fed'in faiz artırım sürecinin başlaması ve şahin politikalar salgın döneminde uygulanan ultra gevşek para politikalarından dönüşe işaret edeceğinden bu durum ons altın için ana baskılayıcı unsur olarak yorumlanıyor.

PETROL FİYATLARI YENİDEN TIRMANIŞA GEÇTİ Viyana'daki İran nükleer anlaşması müzakerelerinin yakında sonuçlanabileceği beklentileri, İran petrolünün piyasaya gireceği beklentisiyle 7 yılın zirvesinden düşen fiyatlar, Rusya lideri Putin'in yaptığı son dakika açıklamayla yeniden tırmanışa geçti. Brent petrol varil fiyatı, 95 doları aştı. İran'ın Rus yanlısı açıklamaları ise ABD ile yürütülen müzakerelerin sekteye uğratabileceği algısı petrole destek veren bir diğer etmen oldu. Petrol fiyatları için 7 yılın zirvesi 96,76 dolar seviyesinde bulunuyor.

Viyana görüşmelerinden İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması durumunda ise dünyada petrol arzının günlük olarak 1 milyon varil artması bekleniyor. BRENT PETROL FİYATI NE KADAR OLDU? İŞTE CANLI RAKAMLAR... PİYASADAN SON DAKİKA CANLI ALTIN FİYATLARI HABERİN DEVAMINDA…

22 ŞUBAT 2022 ALTIN GRAM FİYATI KAÇ TL SON DAKİKA CANLI GRAM ALTIN NE KADAR OLDU? ALIŞ (TL) 842,33 SATIŞ (TL) 842,51 CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

ONS ALTIN FİYATI KAÇ DOLAR OLDU? Ons altın fiyatı, yurt içinde gram altın/TL fiyatı için etkili olduğundan yatırımcıların radarında bulunuyor. Ons altın için ise Rusya-Ukrayna krizi ve Fed'in para politikası öne çıkıyor. ALIŞ (USD) 1.903,99 SATIŞ (USD) 1.904,25 CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

ÇEYREK ALTIN BUGÜN KAÇ TL? Piyasalardaki hareketlilik sonrası "Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi" soruları altın yatırımcısının gündeminde sıcaklığını artırdı. 22 Şubat 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? Bu hafta altın fiyatları ne kadar olacak? İşte canlı altın fiyatı ve en güncel rakamlar... ÇEYREK ALTIN FİYATI ALIŞ (TL) 1.373,00 SATIŞ (TL) 1.388,00 ÇEYREK ALTIN GÜNCEL FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? ALIŞ (TL) 5.484,00 SATIŞ (TL) 5.532,00 CANLI CUMHURİYET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

KAPALIÇARŞI'DA KUYUMCULARDA YARIM ALTIN NE KADAR OLDU? ALIŞ (TL) 2.753,00 SATIŞ (TL) 2.779,00 ANLIK YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

1 ATA ALTIN FİYATI - 1 ATA LİRA BUGÜN NE KADAR OLDU? ALIŞ (TL) 5.626,00 SATIŞ (TL) 5.671,00 CANLI ATA ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...