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Rekor seviyeden gerileyen ons altın yeniden toparlanıyor

Altın fiyatları, Eylül ayında ABD'nin faiz indirimine gideceği beklentisinin talebi artırmasıyla yükseldi.

Oluşturma Tarihi 18 Temmuz 2024 09:06

Son Güncelleme Tarihi 18 Temmuz 2024 09:06

Dün 2483,73 dolar ile rekor seviyenin görülmesinin ardından keskin bir geri çekilme yaşayan ons altın bu sabah, dünkü kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 2467,25 dolardan işlem görüyor.

Sprott Asset Management kıdemli portföy yöneticisi Ryan McIntyre, altının ekonomik ve jeopolitik belirsizlikten yararlanma eğiliminde olması nedeniyle, faiz oranlarının düşmesi ve ABD seçimlerinin altını 2.500 $'ın ötesine itmesi muhtemel iki faktör olduğunu söyledi.

McIntyre, "ETF'lerdeki altın varlıkları Mayıs ayında dibe vurmuş gibi görünüyor ve şimdi yeniden artmaya başlıyorlar... özellikle finansal danışmanlar ve kurumlarla bu kanaldan gelen yeni bir altın talebi dalgası olabilir" dedi.

Analistler bugün için destek seviyesi olana 2453 doları gösteriyorlar. Yukarıda hedefe 2484 dolar olmayı sürdürüyor. Desteğin kırılması halinde 2434 dolara doğru bir geri çekilme olabileceği ifade ediliyor.

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