Rusya ve Çin'in altın rezervleri artıyor

Oluşturma Tarihi 21 Mayıs 2024 09:23
Son Güncelleme Tarihi 21 Mayıs 2024 09:23
ABD dolarına olan bağımlılıklarını azaltmak isteyen Rusya ve Çin, altın rezervlerini artırmaya devam ediyorlar.
IMF verilerine göre, Rusya Federasyonu Nisan ayında altın varlıklarını 3,11 ton 2.335,93 tona çıkarırken, Çin ise Mart ayında rezervini 4,98 ton artırarak 2.262,52 tona yükseltti.
Çin'in Şubat ayında altın rezervi 12,13 ton artmıştı.
Nisan ayında Kazakistan'ın altın rezervi de 5.92 ton artarak 316,55 tona ulaştı.