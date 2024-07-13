AnasayfaFinansAltınSON DAKİKA: Altın fiyatları eşikleri aşıyor! YENİ REKOR! 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın bugün ne kadar?
SON DAKİKA: Altın fiyatları eşikleri aşıyor! YENİ REKOR! 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın bugün ne kadar?
Altın fiyatları, ABD verisiyle yükselişini hızlandırarak yeni rekora imza attı. ONS 2400 dolar direncini kırarken, gram altın ONS öncülüğünde 2570 TL seviyelerine kadar tırmanarak zirvesini tazeledi. Peki söz konusu hareketlilik sonrası 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 13 Temmuz 2024 güncel altın fiyatları...