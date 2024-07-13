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Anasayfa Finans Altın SON DAKİKA: Altın fiyatları eşikleri aşıyor! YENİ REKOR! 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın bugün ne kadar?

SON DAKİKA: Altın fiyatları eşikleri aşıyor! YENİ REKOR! 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları, ABD verisiyle yükselişini hızlandırarak yeni rekora imza attı. ONS 2400 dolar direncini kırarken, gram altın ONS öncülüğünde 2570 TL seviyelerine kadar tırmanarak zirvesini tazeledi. Peki söz konusu hareketlilik sonrası 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 13 Temmuz 2024 güncel altın fiyatları...

Oluşturma Tarihi 13 Temmuz 2024 12:43

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1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.008,44
%0,8439
EURO
1.007,02
%0,7023
DOLAR
1.004,70
%0,4699
ALTIN
1.003,68
%0,3676
BORSA
1.144,64
%14,4636
EURO
1.139,60
%13,9599
DOLAR
1.319,95
%31,9949
ALTIN
1.019,64
%1,9635
BORSA
1.173,49
%17,3486
EURO
1.150,73
%15,0733
DOLAR
1.398,23
%39,823
ALTIN
1.088,47
%8,8469
BORSA
1.813,35
%81,3354
EURO
1.763,17
%76,3165
DOLAR
2.362,27
%136,2267
ALTIN
1.744,68
%74,468
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