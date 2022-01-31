SON DAKİKA | Altın fiyatları ters rüzgara kapıldı: Altın gram fiyatı düşüyor! Gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 31 Ocak 2022 bugün ne kadar kaç TL?

Son dakika haberi...Altın gram fiyatı Fed kararı sonrası ons altın tarafındaki zayıflamanın etkisiyle 800 TL bandında tutunamayarak geçen haftanın son işlem günü 767 TL ye kadar geri çekildi. Gram altın seyri için önemli olan ons altın Ocak 2022 Fed faiz kararı sonrası 2,5 ayın zirvesi olan 1.850 dolar bandından 1.780 dolar seviyesine gevşedi. Altın piyasasındaki yaşanan bu hareketlilik sonrası, Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok arananlar arasına girdi.

SON DAKİKA HABERİ | ALTIN FİYATLARI İÇİN TERS RÜZGAR: YÖN AŞAĞI DÖNDÜ Piyasalarda geçen haftanın en önemli gündemi Fed faiz kararı ve Jerome Powell'ın gelecek dönemin para politikasına ilişkin verdiği mesajlardı. Fed kararı sonrası ons altın fiyatı yüzde 4'e yakın değer kaybına uğrayarak 1.780 dolar düzeyini gördü. Bu taraftan esen ters rüzgarın etkisiyle gram altın fiyatı 800 TL psikolojik bandında tutunamayarak 767 TL'ye kadar çekildi.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR? Dünya merkez bankalarının öncüsü doların patronu Fed'in salgın döneminde uygulanan ultra gevşek para politikalarından dönüş için meşaleyi yakmasının ardından piyasalarda likiditenin azalacağı beklentisi, ons altın fiyatları başta olmak üzere altın piyasasında baskılayıcı yegâne etmen oldu.

Not: Grafik Foreks'ten alınmıştır 'KUR KORUMALI TL MEVDUAT' DOLAR/TL'YE İSTİKRAR GETİRDİ Dolar kuru ve ons altın fiyatı ile yön bulan gram altın TL fiyatı, ons yönlü ters rüzgarın etkisine girerken, yurt içinde uygulamaya alınan 'Kur korumalı TL mevduat' sisteminin etkisiyle dolar/TL'den destek bulamadı. Nitekim bu yeni sistemde mevduat 230 milyar TL'ye ulaşırken, dolar kuru istikrarlı 13-14 TL bandı arasında istikrarlı bir görüntü kazandı.

KUR KORUMALI TL MEVDUAT 225 MİLYAR TL İLE REKOR KIRDI Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, 'Kur korumalı TL mevduat' diğer bir deyişle dövize endeksli TL vadeli mevduat ürününe yoğun ilgili sürüyor. Son gelen verilere göre 'Kur korumalı TL mevduatın büyüklüğü 23 milyar TL'si tüzel 202 milyar TL'si gerçek kişiler olmak üzere 225 milyar TL'yi buldu. Yeni ürüne yoğun ilgi sürerken, TL mevduata günlük olarak ortalama 7 milyar TL'lik girişlerin yaşandığı ifade ediliyor.

DÜNYADA ALTIN FİYATLARI İÇİN HANGİ GELİŞMELER ÖNE ÇIKIYOR? İşte altın fiyatları için öne çıkan gelişmeler: Küresel enflasyon endişeleri: Altının enflasyondan koruma aracı olması nedeniyle, artan enflasyon ve enflasyon beklentileri ons altın fiyatları için destekleyici oluyor. Covid-19 sürecinde yeni varyantlar: Piyasalarda riskleri ve belirsizliği artıran yeni varyantlar, güvenli liman etiketine sahip ons altın için bir diğer destekleyici unsur. Varyantlara karşı geliştirilen aşı ve ilaçlar ise tam tersine altın fiyatlarına olumsuz etki ediyor. Fed'in faiz artırımı: Dünya merkez bankalarının öncüsü Fed'in beklenenden önce faiz artırma ihtimali 2021 yılında olduğu gibi 2022'de de altın fiyatları için baskılayıcı oluyor. Kur Korumalı TL mevduat ürünü: Türkiye'ye özgü uygulanan bu sistem ile TL'nin cazibesi artarken, dolar/TL sert düşüşünün ardından belli bir bantta istikrar kazandı. Bu durum dolar kuru ile yön bulan gram altın TL fiyatı için baskılayıcı oldu.

FED FAİZ ARTIRIMI İÇİN 'MART' SİNYALİ VERDİ Küresel piyasaların en önemli gündemi geçen hafta ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararıydı. Daha önceki toplantısında, 'Enflasyonda yükseliş geçici' söylemini faiz karar metninden kaldıran Fed, salgın döneminde uygulanan ultra gevşek para politikalarından dönüşün sinyali olarak yorumlanan faiz artırımı konusunda ilk kez bu kadar net mesaj verdi. Fed faiz artırımı konusunda büyük olasılıkla Mart ayında yapılacak toplantının öne çıkacağını açıklarken, FOMC üyelerinin 9 trilyon doları bulan Fed bilançosunun "ciddi şekilde azaltılması" için prensipler üzerinde anlaştıkları bildirildi. Ekonomistler Fed'in faiz artırımı sonrası en geç Haziran 2022'ye kadar Fed'in bilançosunun azaltılması için harekete geçilebileceğini ifade etti.

Faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları takip edildi. Piyasa dostu açıklamalarıyla bilinen Powell, bu tavrından taviz vermeyerek, 'Piyasa ile iletişim halinde olacağız' vurgusunda bulunarak agresif kararlardan kaçınacaklarını ifade etti. "Yüksek enflasyona karşı duyarlı, dikkatli olmaya devam edeceğiz ve uygun şekilde tepki vereceğiz. Powell, "Bilanço azaltımı faiz artırımları başladıktan sonra olacak" dedi. Fed Başkanı Powell'ın son 40 yılın en yüksek enflasyonuna karşı, kademeli söylem değiştirmesi ve piyasayı hazırlayıcı mesajları, piyasalarda yaşanabilecek 2013 yılı benzeri türbülansların önüne geçti.

2013 YILINDA NE OLMUŞTU? 2008 küresel finansal kriz dolayısıyla merkez bankaları piyasaları bol para ile fonlamıştı. Bu durum altın öncülüğünde piyasalarda bir 'Boğa koşusu' yaratmış, ancak dönemin Fed Başkanı Bernanke'nin, 2013 yılında 'Varlık alımlarının azaltılması' açıklaması ile başlayan türbülans altın öncülüğünde hisse senedi piyasalarını sallamıştı. Risk ve enflasyon beklentilerinden beslenen altın fiyatları bu aşamadan sonra 2016 yılında Trump başkan olana kadar 'Ayı piyasası' içerisine girmişti. ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? İŞTE CANLI-ANLIK ALTIN FİYATLARI HABERİN DEVAMINDA...

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