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Altın
SON DAKİKA: Altın fiyatları toparlanıyor mu? Gözler 16.00’a çevrildi! 14 Kasım 2023 gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
SON DAKİKA: Altın fiyatları toparlanıyor mu? Gözler 16.00’a çevrildi! 14 Kasım 2023 gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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Oluşturma Tarihi
14 Kasım 2023 11:15
Son Güncelleme Tarihi
14 Kasım 2023 11:15
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1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK
HAFTALIK
AYLIK
YILLIK
1.001,40
%0,1398
DOLAR
1.000,90
%0,0896
ALTIN
1.000,00
%0
EURO
996,32
%-0,3679
BORSA
1.003,15
%0,315
DOLAR
971,47
%-2,853
ALTIN
1.001,64
%0,1639
EURO
961,21
%-3,8795
BORSA
1.027,42
%2,7424
DOLAR
1.001,22
%0,1215
ALTIN
1.039,82
%3,9823
EURO
950,33
%-4,9669
BORSA
1.535,08
%53,5083
DOLAR
1.692,50
%69,2497
ALTIN
1.588,66
%58,8664
EURO
1.650,96
%65,0956
BORSA
BİST En Aktif Hisseler
ARTAN
DÜŞEN
HACİM
ADET
PENTA
22,22
131.601.978,00
10,00
BANVT
143,00
48.359.769,00
10,00
MIATK
815,00
2.561.504.381,00
9,99
MARKA
41,82
1.969.011,00
9,99
MARBL
17,63
24.170.607,00
9,98
Son güncelleme:11:56
CASA
147,10
316.118,00
-9,98
BALAT
32,90
757.194,00
-9,86
QNBFL
900,00
1.163.700,00
-9,09
TURGG
507,50
16.108.039,00
-6,54
IHEVA
2,71
30.071.446,00
-6,23
Son güncelleme:11:56
THYAO
235,40
3.279.690.994,00
1,38
MIATK
815,00
2.561.504.381,00
9,99
TUPRS
149,00
1.360.500.350,00
1,36
PETKM
20,90
1.267.804.088,00
3,47
REEDR
26,04
1.153.722.005,00
-4,62
Son güncelleme:11:56
EKGYO
7,23
1.089.988.278,00
3,14
ZOREN
5,09
447.731.834,00
2,21
IHLAS
1,37
107.662.157,00
0,00
PETKM
20,90
1.267.804.088,00
3,47
ISCTR
19,59
1.125.646.832,00
-1,06
Son güncelleme:11:56
Hisse İstatistikleri
Adet
Hacim TL
Hacim Adet
534
38.584.970.881,00
1.563.254.721,00
Artan(216)
Düşen(289)
Yatay(29)
Son Güncelleme : 14.11.2023 11:56