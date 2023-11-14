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Anasayfa Finans Altın SON DAKİKA: Altın fiyatları toparlanıyor mu? Gözler 16.00’a çevrildi! 14 Kasım 2023 gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

SON DAKİKA: Altın fiyatları toparlanıyor mu? Gözler 16.00’a çevrildi! 14 Kasım 2023 gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Oluşturma Tarihi 14 Kasım 2023 11:15

Son Güncelleme Tarihi 14 Kasım 2023 11:15

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1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.001,40
%0,1398
DOLAR
1.000,90
%0,0896
ALTIN
1.000,00
%0
EURO
996,32
%-0,3679
BORSA
1.003,15
%0,315
DOLAR
971,47
%-2,853
ALTIN
1.001,64
%0,1639
EURO
961,21
%-3,8795
BORSA
1.027,42
%2,7424
DOLAR
1.001,22
%0,1215
ALTIN
1.039,82
%3,9823
EURO
950,33
%-4,9669
BORSA
1.535,08
%53,5083
DOLAR
1.692,50
%69,2497
ALTIN
1.588,66
%58,8664
EURO
1.650,96
%65,0956
BORSA
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