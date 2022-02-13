Son dakika haberi…Yastık altı altın için önemli adımlar atıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı yeni sistemde vatandaş 'Yastık altı altın'ını getirecek, yetkili banka ve kuyumculara verip çeşit yatırım hesaplardan birini seçerek, hem değer koruması sağlayacak hem de ekstra gelir elde edecek.

SON DAKİKA HABERİ | ALTIN İÇİN YENİ SİSTEM 1 MART'TA DEVREYE GİRİYOR Bakan Nebati, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik bütüncül yaklaşımların önemine dikkat çekerek, altın başta olmak üzere benzer enstrümanların finansal sisteme kazandırılmasıyla vatandaşa yeni kazanç kapısı açılacağını ve tasarrufların Türkiye ekonomisinin büyümesine önemli boyutta destek vereceğini açıkladı. Nebati yeni sistemi bu sözlerle duyurdu; "1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az bir adet olmak üzere, 2022 yılında da 1.500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz."

10 madde de yeni 'Altın Tasarruf Ekosistemi' için en çok merak edilen bilgiler şöyle:

1 Mart itibariyle 81 ilde en az 1 adet olmak üzere 1.500 kuyumcu yeni sisteme dahil olacak.

Ailelerin bu yeni altın sistemiyle çocukların geleceğini sağlayacak tasarruflar sağlayacak.

Fiziki altın tasarrufları güvenli bir şekilde kuyumcular, kurulacak platformlar ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme girecek.

2022 yılı sonuna kadar 10.000 kuyumcu, banka ve platformun sisteme girmesi bekleniyor.

Altın tasarruflarının finansal sisteme girmesi hem vatandaşa kazandıracak hem de ülke ekonomisinin büyümesine katkı verecek.

Talep edilmesi halinde altın fiziki olarak kolaylıkla geri alınabilecek.

Fiziki altın çekiminde banka tarafından müşteriye yeni üretim ziynet verilecek.

Fiziki altın, TL karşılığı kadar altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı içerisine girerek risksiz bir gelir kapısı olacak.

Takasbank, Borsa İstanbul ve Darphane bankalarla iş birliği halinde altın tasarruflarının ekonomiye kazandırılması yönünde çalışacak.

Katılım bankaları ve kamu mevduat bankaları bu işleyişteki en önemli araçlar olacak.