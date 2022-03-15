SON DAKİKA: Fed faiz kararı öncesi altın fiyatları için rüzgar tersine esiyor! Altın düşüşünü sürdürecek mi?

Son dakika haberler...Spot altın olarak da bilinen ons altın Rusya Ukrayna Savaşı ile jeopolitik risklerden beslenerek tarihi zirve seviyesine yakınmasının ardından düşüş trendi içerisine girdi. Son dönemde ons altın ile yön bulan gram altın fiyatları da Fed toplantısı öncesi düşüş rüzgarından etkilenerek 1 haftanın en düşük seviyesini gördü. Küresel piyasalarda Fed faiz kararı en öncelikli gündem maddesi olarak dikkat çekiyor.

ONS ALTIN TARİHİ ZİRVESİNE YAKINSADI Altın ons fiyatı, Rusya Ukrayna krizi ile başlyan süreçte Fed yönlü baskılara rağmen yükseliş trendi yakaldı. Krizin askeri operasyonlara dönüşmesi ve ABD ve AB ülkelerinin Rusya'ya sert yaptırımları sonrası ons altın, 2.070 doları görerek tarihi zirvesine yakınsadı. Ons, 7 Ağustos 2020 tarihinde Covid-19 kaynaklı endişelerin körüklenmesiyle güvenli liman gömleğini giyerek 2.075 dolar düzeyi ile tarihi rekorunu kırmıştı.

GRAM ALTIN KKM SONRASI ONS İLE YÖN BULDU Kur korumalı TL mevduat (KKM) ürününün devreye girmesiyle beraber gram altın, ons tarafından esen rüzgarla yön buluyor. Ons altın tarafındaki yükselişle beraber gram altın 969 TL düzeyine yükselerek 21 Aralık'tan beri gördüğü en yüksek düzeyi test etti.

RUSYA UKRAYNA KAYNAKLI YENİ HABER AKIŞI VE FED BASKISI İLE ALTIN FİYATLARI İÇİN İBRE TERSE DÖNDÜ Ancak Rusya Ukrayna tarafında müzakerelerin başlaması, ateşkes görüşmelerinin devam ederek iyimser mesajların ön plana çıkması, özellikle AB ülkelerinin Rus petrol ve doğal gazını hedef alan yaptırımlara başvurmaması, buna karşılık Rusya'nın doğal gaz ve petrol ihracına devam etmesi ile altın fiyatları düşüş trendi içerisine girdi.

ALTIN FİYATLARI FED ÖNCESİ YÖN ARIYOR Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın Mart ayı toplantısı sonrası gelecek faiz kararı için beklemeye geçti. Hisse senetlerinde yön arayan karışık bir görüntü hakim olurken, altın fiyatları ve petrol başta olmak üzere emtia piyasalarında satış baskısı görüldü.

ABD HAZİNE KAĞIDI GETİRİLERİ ALTIN İÇİN BASKI OLUŞTURDU Bugün başlayacak ve yarın sona erecek Fed toplantısı öncesinde ABD Hazine kağıdı getirilerinin yükselmesi altın fiyatı için baskı oluşturan bir diğer unsur olarak dikkat çekti.

ONS ALTIN VE GRAM ALTIN İÇİN RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ Ons altın Fed faiz kararı öncesi 1.925 dolar bandına çekilirken, gram altın ise buradan esen ters rüzgarın etkisiyle 915 TL düzeyine gevşedi.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ? Altın ve Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen Sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, 'Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi' sorusuna yanıt verdi.

"ALTIN ENFLASYONDAN KORUNMA ARACI OLARAK ÖNE ÇIKTI" Spot altın tarafında Rusya Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle 1.868 dolar bandının kırıldığını ifade eden uzman isim, "Altın için yani 1.868 dolar düzeyinin üzerindeki fiyatlamalar risk fiyatlaması. Bununla beraber emtia fiyatlarında da çok ciddi yükselişler oldu. Bu durum küresel enflasyon endişelerini artırıyor. Altın da enflasyondan korunma aracı olarak öne çıktı burada" diye konuştu.

"1.937 DOLARIN ALTINDA ONS, 1.868 DOLAR DÜZEYİNE ÇEKİLEBİLİR" Ons altın fiyatları için Rusya Ukrayna çatışması sürdüğü sürece 1.650 bandına doğru bir çekilme beklemediğini ifade eden Ergezen, "Altında bu hafta yaşanan satışlar trendlerin kırılmasına yol açtı. Ons tarafında 1.937 doların altında kalındığı sürece öncelikle 1.918 sonrasında da 1.868 dolar düzeyi gündeme gelebilir" dedi.

"1.868 DOLAR ÜZERİ RUSYA UKRAYNA SAVAŞI FİYATLAMASI" Altın fiyatları için 1.868 dolar ve üzerinin Rusya Ukrayna krizi ile geldiğini belirten uzman isim, bu kriz bitmeden buradan aşağı bir düzeyin görülmesi olasılığının düşük olduğunu açıkladı. Fed faiz kararının piyasalar için önemli olduğuna dikkat çeken Ergezen, "Fed faiz kararı verecek. Piyasa faiz artırımı fiyatlaması yapıyor ve bu zaten fiyatlandı. Fed'in beklentiler doğrultusunda faiz kararı vermesi durumunda altın fiyatları için düşüş sınırlı kalır" dedi.

"RUSYA UKRAYNA SAVAŞI ENFLASYON ENDİŞELERİNİ KÖRÜKLÜYOR" Rusya Ukrayna haberlerinin altın için belirleyici olacağına dikkat çeken uzman isim, "Rusya Ukrayna krizi küresel düzeyde enflasyon beklentilerini artırdı. Küresel düzeyde artan enflasyon baskısı da altın fiyatları için destek oluyor. Alıcıların büyük bir kısmı enflasyondan korunma güdüsüyle altın alımı yapıyor" diye konuştu.