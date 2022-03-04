SON DAKİKA | Ukrayna'daki 'Nükleer Kriz' altın fiyatları ve petrole sıçradı! Altın gram fiyatı 900 TL'ye yöneldi

Son dakika haberi...Altın fiyatları haftanın son işlem günü hareketlendi. Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın çıkması ve alanın Rusya'nın kontrolüne geçmesiyle hisse senedi piyasalarında risk iştahı azalırken, güvenli liman gömleğini giyen altın yükselişe geçti.

SON DAKİKA | RUSYA UKRAYNA SAVAŞI'NDA NÜKLEER SANTRAL KRİZİ İLE ALTIN YÜKSELDİ HİSSE SENETLERİ DÜŞTÜ Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali'nde başlayan yangın küresel düzeyde hisse senetlerinde satış baskısı yaratırken, güvenli liman talebini artırdı. Ukraynalı yetkililerin, Zaporijya nükleer santralinin Rus askeri birlikleri tarafından ele geçirildiğini açıklamasıyla beraber risk iştahı haftanın son işlem gününde giderek düştü. Altın fiyatları ons tarafında 1950 dolar seviyesine, altın gram fiyatı ise 894 TL'ye yükselerek 900 TL psikolojik bandına yöneldi.

FED YÖNLÜ BASKI YİYEN ALTIN FİYATLARI RUSYA UKRAYNA KRİZİ İLE YÜKSELİŞ TRENDİ YAKALADI Fed'in Covid-19 sürecinde uyguladığı ultra gevşek para politikalarından dönüş için sinyali vermesiyle, piyasalarda likidite azalacağı beklentisi altın fiyatları için baskı yarattı. Ancak Rusya Ukrayna krizinin derinleşmesi sonrası altın güvenli liman gömleğini giyerek yükselişe geçti. 28 Ocak tarihinde 1780 dolar düzeyinde işlem gören ons altın, 1950 dolar düzeyi dikkate alındığında yaklaşık yüzde 10 yükseliş kaydetti.

KUR KORUMALI TL MEVDUAT İLE DOLAR/TL İSTİKRAR KAZANDI 'Kur korumalı TL mevduat' ürünün devreye alınması sonucu dolar/TL'nin istikrar kazanmasıyla gram altın için asıl yön belirleyici ons altın oldu. Spot altın olarak da bilinen ons yönlü yükseliş trendi altın gram fiyatı için de yükselişi beraberinde getirdi. Haftaya 840 TL'den başlayan gram altın, bugün son işlem gününde Rusya Ukrayna Savaşı kaynaklı küresel piyasalarda artan risk iştahıyla 894 TL'ye kadar yükselerek 900 TL psikolojik bandına yöneldi. Öte yandan 'Kur korumalı TL mevduat' ürününe katılım günlük ortalama 7 milyar TL ile 520 milyar TL'yi aştı.

Yatırımcılar Rusya'nın komşusunu işgalinin enerji, tahıl ve metal akışında yaşanacak bozulmalarla ekonomik çöküşü ihtimalini değerlendiriyor. Petrol fiyatlarında yaşanan hızlı artış küresel büyüme ve enflasyon artışıyla ilgili endişelere neden oluyor.

FED BAŞKAN JEROME POWELL: FAİZ ARTIRIMLARI YIL BOYUNCA SÜREBİLİR Fed Başkanı Jerome Powell, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın şimdiye kadar bankanın planlarını etkilemediğini belirterek "Ukrayna'nın işgali gerçekleşmeden önce aklımızda olan çizgide ilerlemeye devam etmemizin uygun olacağını düşünüyorum. Bu, Mart toplantısında faiz oranlarını yükseltmek ve yıl boyunca devam etmek" dedi.

"ALTIN FİYATLARI BU SEVİYEDE BİR SÜRELİĞİNE KALICI OLABİLİR" Fed Başkanı Jerome Powell Merkez Bankası'nın son 40 yılın en yüksek enflasyonun dizginlemek için bir faiz artışı yol haritası oluştuğunu doğrulasa da Rusya'nın işgali sonrası oluşan ekonomik görünüm bankanın daha temkinli ilerleyebileceğini gösteriyor. "Jeopolitik risk primi kapsamında şu anda her ihtimal altın fiyatına yansımış durumda" diyen MineLife Pty Kıdemli Emtia Analisti Gavin Wendt, "Bir faiz artışı görecek olsak da, mevcut ortamda 2022 boyunca çok fazla artış görmeyecek gibiyiz" değrlendirmesinde bulundu.

"ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞ İÇİN KATALİZÖR ARIYOR" Wendt bu durumda faizlerin negatif kalmaya devam edeceğini ve bu durumun da altın için pozitif olduğunu kaydetti. "Bazı yatırımcılar muhtemelen kâr almaya başladı ve fiyatları yükseltecek yeni bir katalizör arayışındalar" diyen Wendt, "Altın fiyatlarının mevcut seviyelerde bir süre kalıcı olmasını bekliyorum" yorumunu yaptı. CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ! ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?

RUS PETROLÜ İHRACATI TAMAMEN KESİLİRSE PETROL 130 DOLARI AŞABİLİR ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı açıkladığı ekonomik yaptırımlar sonrası Rus ham petrol ihracatının tamamen kesilmesi halinde petrol fiyatlarında çok yüksek bir sıçramanın gerçekleşebileceği ve Brent petrolün varil fiyatının 130 dolara çıkabileceği değerlendiriliyor. Oxford Enerji Araştırmaları Enstitüsünün raporuna göre, Rusya'dan petrol ihracatının tamamen durması durumunda risk altındaki miktar günlük yaklaşık 4,2 milyon varil civarında. Bu durumda Brent türü petrolün varil fiyatının 2022'nin üçüncü çeyreğine kadar 130 dolara kadar yükseleceği ve bu yıl ortalama 116 dolar seviyesinde seyredeceği öngörülüyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından ABD, İngiltere, Avrupa Birliği, Avustralya ve bazı Asya ülkeleri, Rusya ekonomisini hedef alan uluslararası yaptırımları devreye sokmuştu.