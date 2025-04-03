Trump'ın gümrük vergileri sonrasında altın rekor kırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın önemli ticaret ortaklarına yönelik agresif gümrük vergileri resesyon korkularını körüklerken petrol, bakır ve tarım ürünleri gibi emtialar Perşembe günü düşerken güvenli liman altın tüm zamanların en yüksek seviyesine sıçradı.

Ons altın 3167,96 doları gördü. Şu sıralarda düne göre yüzde 0,36 artışla 3147,19 dolarda.

Trump, ABD'den ithal edilen malların çoğuna %10'luk asgari gümrük vergisi getirirken, Çin de dahil olmak üzere düzinelerce ülkeden gelen mallara önemli ölçüde daha yüksek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

Commonwealth Bank of Australia'da emtia stratejisti olan Vivek Dhar bir notunda, "Beklenenden daha yüksek olan karşılıklı gümrük vergileri, tahmin edilebileceği üzere ABD'nin resesyona gireceği ve küresel büyümenin yavaşlayacağı endişelerini arttırdı. Tipik olarak küresel büyüme anlatısını takip eden bakır ve petrol vadeli işlemleri bu sabah geriledi. Petrol talebindeki büyüme, özellikle karşılıklı tarifelerin yüksek olduğu Asya'daki gelişmekte olan ekonomilere bağlı" dedi

Yeni gümrük vergilerinin Çin'den ithal edilen ürünlerin çoğuna uygulanan toplam vergiyi %54'e çıkarmasıyla borsalar düştü ve teknoloji sektörü darbe aldı.

Dünyanın en büyük tarım ürünleri ithalatçısı olan Çin'in misilleme tarifeleri, Trump'ın 2018'deki ilk dönemindeki ticaret savaşından bu yana zaten düşüşte olan soya fasulyesi gibi ABD ürünlerine olan talebi daha da düşürebilir.

"Etkilenen ülkelerin uygulayacağı misilleme gümrük vergileri küresel ekonomik büyüme üzerinde baskı yaratabilir. Endüstriyel faaliyetler üzerindeki müteakip etki, emtia piyasalarının baskı altına girmesine yol açacaktır," dedi.