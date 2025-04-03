CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Trump'ın gümrük vergileri sonrasında altın rekor kırdı

Trump'ın gümrük vergileri sonrasında altın rekor kırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri piyasaları sarsarken petrol ve bakır düştü, altın rekor kırdı.

Oluşturma Tarihi 03 Nisan 2025 09:22

Son Güncelleme Tarihi 03 Nisan 2025 09:22

ABD Başkanı Donald Trump'ın önemli ticaret ortaklarına yönelik agresif gümrük vergileri resesyon korkularını körüklerken petrol, bakır ve tarım ürünleri gibi emtialar Perşembe günü düşerken güvenli liman altın tüm zamanların en yüksek seviyesine sıçradı.

Ons altın 3167,96 doları gördü. Şu sıralarda düne göre yüzde 0,36 artışla 3147,19 dolarda.

Trump, ABD'den ithal edilen malların çoğuna %10'luk asgari gümrük vergisi getirirken, Çin de dahil olmak üzere düzinelerce ülkeden gelen mallara önemli ölçüde daha yüksek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

Commonwealth Bank of Australia'da emtia stratejisti olan Vivek Dhar bir notunda, "Beklenenden daha yüksek olan karşılıklı gümrük vergileri, tahmin edilebileceği üzere ABD'nin resesyona gireceği ve küresel büyümenin yavaşlayacağı endişelerini arttırdı. Tipik olarak küresel büyüme anlatısını takip eden bakır ve petrol vadeli işlemleri bu sabah geriledi. Petrol talebindeki büyüme, özellikle karşılıklı tarifelerin yüksek olduğu Asya'daki gelişmekte olan ekonomilere bağlı" dedi

Yeni gümrük vergilerinin Çin'den ithal edilen ürünlerin çoğuna uygulanan toplam vergiyi %54'e çıkarmasıyla borsalar düştü ve teknoloji sektörü darbe aldı.

Dünyanın en büyük tarım ürünleri ithalatçısı olan Çin'in misilleme tarifeleri, Trump'ın 2018'deki ilk dönemindeki ticaret savaşından bu yana zaten düşüşte olan soya fasulyesi gibi ABD ürünlerine olan talebi daha da düşürebilir.

"Etkilenen ülkelerin uygulayacağı misilleme gümrük vergileri küresel ekonomik büyüme üzerinde baskı yaratabilir. Endüstriyel faaliyetler üzerindeki müteakip etki, emtia piyasalarının baskı altına girmesine yol açacaktır," dedi.

İlginizi Çekebilir
AB 165,2 milyar avroluk otomobil ihraç etti AB 165,2 milyar avroluk otomobil ihraç etti 01 Nisan 2025 14:34
Kripto para piyasası yılın ilk çeyreğini hareketli geçirdi Kripto para piyasası yılın ilk çeyreğini hareketli geçirdi 01 Nisan 2025 12:15
Avro Bölgesi’nde işsizlik şubatta düştü Avro Bölgesi'nde işsizlik şubatta düştü 01 Nisan 2025 14:32
Avustralya Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi Avustralya Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi 01 Nisan 2025 10:06
Avro Bölgesi’nde enflasyon martta geriledi Avro Bölgesi'nde enflasyon martta geriledi 01 Nisan 2025 12:34
Goldman Sachs STOXX 600 endeksi için tahminini düşürdü Goldman Sachs STOXX 600 endeksi için tahminini düşürdü 01 Nisan 2025 10:04
AB, ABD tarifelerine misillemeye hazır AB, ABD tarifelerine misillemeye hazır 01 Nisan 2025 12:19
Fed üyesi Barkin: Faiz indiriminin zamanlaması enflasyona bağlı Fed üyesi Barkin: Faiz indiriminin zamanlaması enflasyona bağlı 01 Nisan 2025 10:02
Fed üyesi Williams: Fed’in para politikasının iyi konumlandığını düşünüyorum Fed üyesi Williams: Fed'in para politikasının iyi konumlandığını düşünüyorum 01 Nisan 2025 10:00
Brent petrolde Trump etkisi yaşanıyor Brent petrolde Trump etkisi yaşanıyor 01 Nisan 2025 09:56
IMF Başkanı: Tarife belirsizliği küresel büyümeyi olumsuz etkileme riski taşıyor IMF Başkanı: Tarife belirsizliği küresel büyümeyi olumsuz etkileme riski taşıyor 01 Nisan 2025 09:04
Çin’de imalat sektörü aktivitesi genişleme seyrini sürdürdü Çin'de imalat sektörü aktivitesi genişleme seyrini sürdürdü 31 Mart 2025 15:10
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler