Rusya'nın Batı'nın uyguladığı yaptırımların etrafından dolanmak için altını kullandığı ve bunun önlenmesi gerektiği yönünde yapılan açıklamaların, fiziki altında önümüzdeki dönemde arz sıkıntısının gündeme gelebileceği endişeleri ortaya çıkarması da altın fiyatının yüksek seyretmesinde etkili.

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 1964 dolar/ons seviyesinin üzerinin görülmesinin ardından şu sıralarda düne göre yüzde 0,23 artışla 1957,65 dolar/ons seviyesinde.

Analistler spot altın için ilk direnç olarak 1967 dolar/ons seviyesini işaret ediyorlar. Buranın aşılması halinde 1980 dolar/ons seviyesinin hedeflenmesi bekleniyor.

Aşağı hareketlerde ise destek 1940-1935 dolar/ons aralığında.