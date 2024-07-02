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10 yıllık ABD tahvillerinde psikolojik direnç %4,5

TD Securities, 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinde psikolojik direncin yüzde 4,5 olduğunu aktardı.

Oluşturma Tarihi 02 Temmuz 2024 12:20

Son Güncelleme Tarihi 02 Temmuz 2024 12:21

TD Securities'in faiz stratejistleri yayınladıkları yatırımcı notunda, 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinde %4,479 getiri ile uzun pozisyona girdiğini, stratejik bir ufukta %4'ü hedeflediğini ve %4,75'te stop-loss yaptığını ifade ettiler.

Yeni işlem, 10 yıllık hazine tahvillerinin Haziran ayındaki 28 baz puanlık kazancının büyük bir kısmını silmesiyle geldi; bu hareket muhtemelen Kasım ayında Cumhuriyetçilerin iktidara geleceği beklentilerinin artmasıyla desteklendi ve bu da açıkları artırabilir.

Yatırımcılar önemli verileri beklerken faizler dalgalı seyredebilir, ancak TD Securities, Fed'in faiz indirimi beklentileri önemli ölçüde değişmediği için %4,5 civarında psikolojik bir direnç görüyor.

TD Securities, "Bu işlem için ana risk, enflasyonun daha uzun süre yapışkan kalmasıdır, bu da ilk faiz indiriminin zamanlamasını geciktirebilir" değerlendirmesini yaptı.

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