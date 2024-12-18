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ABD Hazine kağıdı getiri eğrisinin dikleşmesi bekleniyor

T. Rowe Price küresel sabit gelirler başkanı Arif Hüseyin, ABD Hazine kağıdı getiri eğrisinin dikleşmesini beklediğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 18 Aralık 2024 09:17

Son Güncelleme Tarihi 18 Aralık 2024 09:18

T. Rowe Price küresel sabit gelirler başkanı Arif Hüseyin, ABD Hazine getiri eğrisinin, Fed'in faiz indirimlerinin kısa vadeli getirileri sabitlemesiyle dikleşmesi beklenirken, orta ve uzun vadeli getirilerin yükseleceğini söyledi.

Hüseyin, "Yeni ABD yönetimi anlamlı yeni bilgileri temsil ediyor ve en azından belirsizlik ve daha geniş bir dizi sonuç yaratıyor" dedi.

Yatırımcılar Trump yönetiminin kampanya vaatlerini yerine getirip getirmeyeceğini beklerken Hüseyin, ABD'nin mali genişlemesinin, ABD ekonomisinin gücünün, Hazine tahvillerine yönelik düşen yabancı talebin ve enflasyonist risklerin daha dik bir getiri eğrisine yol açması gerektiğini belirtti.

Hüseyin, ABD seçimleri ile Trump'ın göreve başlaması arasındaki bu dönemde piyasaların "fırtına öncesi sessizlik" içinde olduğunu da sözlerine ekledi.

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