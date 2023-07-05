Citigroup stratejistlerine göre, Haziran sonuna doğru yatırımcılar ABD hisse senetleri vadeli kontratlarında yükseliş yönünde pozisyonlarını (boğa bahislerinin) artırdılar. Bu pozisyonların "çok genişlediğini" savunan Citigroup stratejistlerine göre, bir geri çekilme yaşanması riski bu pozisyonlarla birlikte arttı.

Citigroup yayınladığı yatırımcı notunda, geçtiğimiz hafta S&P 500 vadeli kontratlarında yaklaşık 7,1 milyar dolarlık yeni uzun pozisyon alındığını ve yatırımcıların hali hazırda "orta büyüklükte karlar" elde etmiş olduklarını belirtti.

Citigroup stratejisti Chris Montagu, genel pozisyon durumunun son zamanlardaki rekor seviyelerin altında olduğunu ifade etse de, "Yatırımcılar piyasanın daha hne kadar yukarı gidebileceğini değerlendirerek, hali hazırda elde ettikleri kazanımları korumak için gelecek hafta uzun pozisyonlarını tasfiyeye yönelebilirler" değerlendirmesini yaptı.

Montagu'ya göre, net pozisyonlama hala boğa eğilimli olsa da, temkinli olma işaretleri zaten ortaya çıkmakta olduğunu belirtti ve geçen hafta Nasdaq vadeli kontratlarına yeni kısa pozisyonların hakim olduğuna, net uzun pozisyon miktarının azaldığına işaret etti.