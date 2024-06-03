ABD hisse senedi piyasalarının geleceği ne?

JPMorgan Chase stratejistlerine göre, önümüzdeki aylarda ABD hisse senetlerinin daha fazla değer kazanacağına inanan yatırımcılar hayal kırıklığına uğrayacak. Morgan Stanley'deki meslektaşları aynı fikirde değil.

Bloomberg News'un haberine göre, Mislav Matejka liderliğindeki JPMorgan stratejist ekibi müşterilerine gönderdiği bir notta, "Konsensüsün dezenflasyon çağrısı ile aynı zamanda iniş olmayacağı ve kazançların hızlanacağı inancı arasındaki tutarsızlık nedeniyle yaz aylarında piyasanın yukarı yönlü hareketinin sınırlandığını düşünüyoruz" dedi.

Bu arada Morgan Stanley'den Michael Wilson, boğa senaryosunun şimdilik geçerli olduğunu söylüyor. Artan devlet borçları, tahvil piyasası herhangi bir gerginlik sinyali vermediği sürece harcamaları körüklemeye ve kısa vadede hisse senetleri de dahil olmak üzere varlık fiyatlarını şişirmeye devam edecek.

JPMorgan'ın stratejistleri, Morgan Stanley'den Wilson'ın olumsuz görünümünden vazgeçmesinin ardından Wall Street'in en önde gelen ayıları haline geldi. Matejka'nın meslektaşı Marko Kolanovic, kötümser görüşlerinin JPMorgan'ın model portföy dağılımına zarar verdiğini kabul etti.

Wilson'ın ekibi, temelleri zayıf olan ve düşük kaliteli olarak adlandırılan hisselerde kısa vadeli kazançlar peşinde koşulmamasını tavsiye ediyor. Teknoloji hisselerinden bu şirketlere, tüketici döngüsellerine ve küçük sermayeli şirketlere tam bir dönüş konusunda şüpheci olan Wilson, daha büyük firmaların önümüzdeki birkaç ay içinde daha cazip risk-getiri beklentileri sunduğunu savunuyor.

Yine de JPMorgan'dan Matejka ikinci yarıda küçük sermayeli şirketlerde bir toparlanma görüyor, ancak bu toparlanma ABD'den çok Avrupa'da olacak.

Matejka, ""Avrupa'da politika kesintilerinin başlaması ve yurtiçi faaliyetlerin daha iyi bir ivme kazanması bekleniyor. ABD için bu katalizörlerin o kadar net olmadığını düşünüyoruz" dedi.