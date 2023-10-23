ABD hisse senetlerinde yıl sonu rallisi ihtimali azalıyor

Bloomberg News'un haberine göre, ABD hisse senetleri konusunda en düşüş yanlısı isimlerden biri olan Morgan Stanley'den Michael Wilson "dördüncü çeyrek ve 2024 için kazanç beklentilerinin muhtemelen çok yüksek olması ve hem parasal hem de mali açıdan politika sıkılaştırmasının hissedilecek olması" nedeniyle S&P 500'de daha fazla düşüş görmenin "sürpriz olmayacağını" söyledi.

Bloomberg Intelligence tarafından derlenen verilere göre, Wall Street analistleri S&P 500 şirketlerinin Ekim-Aralık döneminde %5,2'lik bir toparlanmadan önce üçüncü çeyrekte %1,1'lik bir kazanç düşüşü kaydetmesini bekliyor. İleriye dönük 12 aylık tahminler de rekor seviyeye yaklaştı.

Wilson'ın kötümser görüşü, S&P 500'ün faiz oranlarının daha uzun süre yükseleceği endişesiyle üst üste üçüncü aylık düşüşünü izlemesiyle bir ölçüde haklı çıktı. Gösterge Cuma günü 4.224 puandan kapanarak Mart ayından bu yana ilk kez 200 günlük hareketli ortalamasının altına indi. Bu, önemli bir teknik destek seviyesi olarak kabul edilir ve tüccarlar tarafından uzun vadeli trendin yukarı mı yoksa aşağı mı olduğunu değerlendirmek için kullanılır.

Wilson, kazançlar, değerlemeler ve politikanın birleşik görünümünün, S&P 500'ün daha önce taktiksel destek seviyeleri olarak kabul edilen 4.300 ila 4.400 puanın üzerine çıkmakta "zorlanacağı" anlamına geldiğini söyledi. Stratejistin yılsonu hedefi 3.900 - mevcut seviyelerin yaklaşık %8 altında.