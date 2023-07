Gilbert Wong liderliğindeki Morgan Stanley stratejistleri yayınladıkları raporda, hızlı para yöneticilerinin bu ay New York'ta listelenen Çinli şirketlerin hisselerinde yaklaşık 700 milyon dolar tutarında satış yaptıklarını yazdılar. Stratejistler, PDD Holdings Inc., Yum China Holdings Inc. ve Vipshop Holdings Ltd.'nin en çok satılan hisseler arasında yer aldığını da belirttiler.

Çinli şirketlerin Amerikan depo sertifikalarından oluşan Nasdaq Golden Dragon endeksi, Pekin'in ülkenin zor durumdaki ekonomisine daha fazla destek sözü vermesiyle bu ay %11 artış gösterdi. Pazartesi günkü %4,3'lük artış, Şubat ayından bu yana görülen en büyük artış oldu ve kısa pozisyonların kapatılmasında bir artışa yol açtı.

Morgan Stanley raporunda ABD hedge fonlarının ise Çinli politika yapıcıların toparlanmayı sürdürmek için gerekli politikaları izleyeceğine dair şüpheci kaldıkları belirtildi ve Çin ADR'lerindeki genel ticari faaliyetin Temmuz ayında da düşmeye devam ettiği ve hacim geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 azaldığı da ifade edildi.