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ABD tahvil ihalelerine düşük talep

ABD’de tahvil getirileri, dün gerçekleştirilen iki tahvil ihalesine düşük talep gelmesinin ardından dalgalandı.

Oluşturma Tarihi 12 Aralık 2023 08:40

Son Güncelleme Tarihi 12 Aralık 2023 08:40

10 yıl vadeli ABD devlet tahvilinin ihalesinde getiri, ihale öncesinde piyasada oluşan getirinin 1 baz puan üzerinde gerçekleşti. Bu da yatırımcıların ihalede gerçekleşenden daha yüksek bir talep öngördüğüne işaret etti.

Yine dün gerçekleşen 3 yıl vadeli tahvilin ihalesinde de getiri, ihale öncesi piyasa getirisini 2 baz puan geride bıraktı. İhalelerde 37 milyar dolarlık 10 yıllık tahvilin getirisi yüzde 4,296, 50 milyar dolarlık üç yıllık tahvilin getirisi de yüzde 4,490 olarak fiyatlandı.

Her iki ihale sonrası piyasadaki getiriler yükseldi ve cuma günü açıklanan güçlü kasım istihdam raporuyla tetiklenen satış dalgası devam etmiş oldu. 10 yıllık ABD tahvilinin getirisi 6 baz puana kadar yükselerek bir ara yüzde 4,29'a yükseldi ancak sonrasında kayıpların bir kısmını geri vererek günü yaklaşık 1 baz puan artışla yüzde 4,2333'ten tamamladı. 3 yıl vadeli ABD tahvilinin getirisi de bir ara 6 baz puan tırmansa da günü yatay şekilde yüzde 4,4569'dan kapattı.

ABD Hazinesi bugün de 30 yıllık devlet tahvilinin ihracını gerçekleştirecek. PGIM Sabit Getiri Baş Yatırım Stratejisti Robert Tipp, piyasa faiz oranlarının Fed'in önümüzdeki yıl agresif bir gevşemeye gideceğini öngören seviyelerde olduğunu ve ihalelerin "piyasa için büyük bir sınav" olduğunu söyledi.

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