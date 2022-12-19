2022'nin son haftalarında portföylerini yüzde 60-yüzde 40 hisse-tahvil ağırlığına sahip olacak şekilde yeniden düzenlemesi beklenen dünyanın en büyük fon yöneticilerinin 100 milyar dolara kadar hisse satışı gerçekleştireceği öngörülüyor.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası Fed faizlerde 50 baz puanlık artırım yapmış, sıkılaştırmanın hızını azaltsa da, Wall Street beklentilerinin aksine faizlerin daha uzun bir süre yüksek kalabileceği sinyalini vermişti. Bu açıklama, geçen hafta hisse senetlerindeki satış baskısını derinleştirirken; JPMorgan ve StoneX'e göre varlık fonları, emeklilik fonları ile yatırım fonlarının portföylerini yeniden düzenlemesi ve sabit getiri pozisyonlarını güçlendirmesi tahvillere yarayacak. Ayrıca yatırımcılar piyasada işlem gören ABD tahvillerinin getirilerinin, Fed faizlerinin altında olmasını bir fırsat olarak görüyor ve tahvil fiyatlarının olabilecekleri en ucuz seviyede işlem gördüğünü değerlendiriyorlar. ,

Geçen haftaki artırımın ardından Fed faizleri yüzde 4,25-yüzde 4,50 bandına çıktı ve en yüksek ABD tahvil getirisinin üzerine çıktı. Geçen hafta boyunca tahvil getirilerinde yaşanan ani gün içi yükselişler, gelen güçlü alımlarla geri dönmüştü.

Tahvillere yönelik bu ilgi, Fed bu sonuca varmaya hazır olmasa bile, piyasalardaki enflasyonun muhtemelen zirve yaptığı ve keskin bir şekilde düşeceği görüşünü yansıtıyor. Ayrıca, mart ayından bu yana politika faizindeki dört puanlık artışın, 2023'te olmasa da 2024'te faiz indirimlerine yol açacak bir durgunluğun tohumlarını ektiği beklentisine de işaret ediyor. Öte yandan ABD hisseleri için beklentiler 2023 için de çok parlak değil. Peconic Partners'dan Bill Harnisch, S&P 500 endeksinin gelecek 18-36 ayda 3.500-4.400 bandında sıkışacağını öngördü.