ABD ve Almanya devlet tahvili getirilerinde düşüş bekleniyor

Aramea Asset Management, merkez bankalarının faiz indirimlerine başlama olasılığı nedeniyle on yıllık ABD Hazine ve Almanya Bund getirilerinin 6 aylık bir ufukta düşmesini bekliyor.

Aramea Asset 6 ay içinde 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisinin %4,00 ve 10 yıllık Alman Bund getirisinin %2,25 olacağını tahmin ediyor.

Bununla birlikte, Alman Bund getirilerindeki artan vade priminin Bund getirileri için aşağı yönlü potansiyeli sınırladığı da belirtildi.

Aramea Asset, 10 yıllık Alman Bund getirisi %2,40-%2,50 seviyesine yükseldiğinde portföylerindeki süreyi artırmaya hazır olduğunu vurguladı.