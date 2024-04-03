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ABD ve Almanya devlet tahvili getirilerinde düşüş bekleniyor

10 yıllık ABD Hazine ve Almanya Bund getirilerinin 6 aylık bir ufukta düşmesi bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 03 Nisan 2024 14:15

Son Güncelleme Tarihi 03 Nisan 2024 14:15

Aramea Asset Management, merkez bankalarının faiz indirimlerine başlama olasılığı nedeniyle on yıllık ABD Hazine ve Almanya Bund getirilerinin 6 aylık bir ufukta düşmesini bekliyor.

Aramea Asset 6 ay içinde 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisinin %4,00 ve 10 yıllık Alman Bund getirisinin %2,25 olacağını tahmin ediyor.

Bununla birlikte, Alman Bund getirilerindeki artan vade priminin Bund getirileri için aşağı yönlü potansiyeli sınırladığı da belirtildi.

Aramea Asset, 10 yıllık Alman Bund getirisi %2,40-%2,50 seviyesine yükseldiğinde portföylerindeki süreyi artırmaya hazır olduğunu vurguladı.

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