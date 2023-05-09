Mevduatların istikrar kazandığını belirten ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, daha fazla korkunun ortaya çıkması halinde regülatörlerin son bankacılık kurtarmasında ortaya koydukları araçları yeniden kullanmaya hazır olduklarını ifade etti.

CNBC'ye konuşan Yellen, banka hisse senetlerindeki satışların bir kısmının karlılıklarından kaynaklandığını, banka hisselerinde açığa satışa herhangi bir kontrol getirmenin şu anda gündemde olmadığını da vurguladı.

Yellen, "Önemli miktarda mevduat çıkışı görmüyoruz. Banka hisse fiyatlarında bazı baskılar var, ancak bankacılık sistemi iyi sermayelendirilmiş durumda, likiditeye erişebiliyor ve regülatörler daha fazla baskı oluşması halinde geçmişteki araçların aynısını kullanmayı hazırlar" dedi.