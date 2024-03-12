ABD'li bankalar S&P 500 beklentilerinde ayrıştı

İki dev bankanın stratejisti son dönemdeki hisse rallisi konusunda birbirine zıt görüş ortaya koydu.

JPMorgan Chase Stratejisti Marko Kolanovic'e göre son dönemde 'Muhteşem Yedili' olarak adlandırılan teknoloji şirketlerinde yaşanan tipte rallileri genellikle bir düzeltme takip ediyor.

Pazartesi günü müşterilerine yayımladığı notta Kolanovic "İvme, hissenin makroekonomik ve temel koşullara maruziyetini değiştiren dinamik bir faktördür. Bu nedenle kalabalıklaşan bu işlemleri sıklıkla sert düzeltmeler takip eder" ifadelerini kullandı.

Kolanovic'e göre 2008 finans krizinden bu yana bu tipte üç düzeltme evresi yaşandı.

Bank of America Stratejisti Savita Subramanian ise ABD hisse senetlerinin yükselişinden endişe duymuyor. Aralarında Subramanian'ın da bulunduğu bankanın stratejistleri S&P 500 endeksinde balon oluştuğuna dair sinyal görmediklerini belirtti.

Stratejistler ABD hisse senetlerinin fiyat ile içsel değer arasındaki uçurum ve spekülasyon göstergesi büyük kaldıraç kullanımı gibi geçmişte görülen piyasa balonu sinyallerini göstermediğini dile getirdi.