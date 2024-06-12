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Apple hisseleri rekor seviyeye yükseldi

Apple hisseleri yapay zeka için atılan adımlarla rekor seviyeye yükseldi.

Oluşturma Tarihi 12 Haziran 2024 09:19

Son Güncelleme Tarihi 12 Haziran 2024 09:20

Apple hisseleri, yapay zeka konusunda atılman adımlarla birlikte yatırımcı duyarlılığının iyileşmeye devam etmesiyle Aralık ayından bu yana ilk kez rekor seviyeden kapandı.

Apple hisseleri, şirketin yapay zeka ile ilgili bir dizi özelliği sergilediği ve ChatGPT üreticisi OpenAI ile bir ortaklık duyurduğu yıllık Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nın ardından dün yüzde 7,26 yükselerek 207,15 dolardan kapandı.

PİYASA DEĞERİ 3,18 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

Apple hisseleri Nisan ayından bu yana yüzde 25 yükselirken, Şirket'in piyasa değeri dün 215,1 milyar dolar artarak 3,18 trilyon dolara ulaştı.

LightShed analisti Walter Piecyk, "En yeni iPhone'a yapay zeka özelliklerinin eklenmesi Apple için ideal bir zamanda geldi. iPhone gelirleri durgun seyrediyor ve yükseltme döngüsü rekor düşük seviyelere gerilediği için kurulu tabanının büyük çoğunluğu eski telefonlara sahip. Bu nedenle Apple'ın uzayan yenileme döngüsünün dengelenmesini ya da tersine çevrilmesini teşvik etmesi kolay olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

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