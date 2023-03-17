Asya'da pay piyasaları banka hisseleri öncülüğünde alıcılı seyrederken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 20-22 Mart'ta Rusya'ya yapacağına ziyarete yönelik haber akışı da piyasalarda olumlu karşılandı.

Analistler, piyasalarda ziyaretin bölgede gerilimin azalmasına yardımcı olabileceği beklentisinin hakim olduğunu bildirdi.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, kısa vadeli faiz oranlarının eksi yüzde 0,10'nun altına çekilebileceğini ancak bunun orta ve uzun vadeli faiz oranlarını düşürmede yetersiz kalabileceğini söyledi.

Bu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 artışla 2.395 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 yükselerek 3.250 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 değer kazancıyla 27.333 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,7 altında 132,8'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyirle 57.573 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 primle 19.510 puanda seyrediyor.