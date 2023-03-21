Analistler, son dönemdeki gelişmelerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin oldukça yüksek olduğunu belirterek, bu durumun yatırımcıları temkinli hareket etmeye yönlendirdiğini bildirdi.

ABD'de enflasyonun güçlü seyrine korumasına karşın yavaşlama eğilimi gösterdiğine dikkati çeken analistler, bankacılık sektöründeki gelişmelerin ardından Fed'in yarın açıklayacağı kararlar ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda cevap bekleyen birçok soru olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in dün başlayan Moskova ziyareti yakından takip edilirken, Şi, mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmesinde, ülkesinin Ukrayna sorununun çözümü için yapıcı rol oynamayı sürdüreceğini belirtti.

Bu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 artışla 2.388 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 yükselerek 3.255 puan oldu.

Japonya borsalarında bugün tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 üzerinde 131,7'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi 0,7 değer kazancıyla 58.005 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 primle 19.266 puanda seyrediyor.