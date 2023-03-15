Asya-Pasifik piyasaları, Wall Street'teki banka hisselerinin Silikon Vadisi Bankası'nın kontrol altına alınmasından kaynaklanan yayılma riski iyimserliğiyle toparlanmasının ardından çarşamba günü yükseldi.

Şubat ayı ABD tüketici fiyat endeksi raporu yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 6 artışla geldi.

Hong Kong'un Hang Seng endeksi bölgedeki kazançlara öncülük etti ve yüzde 1,16 yükselirken, Hang Seng Tech endeksi yüzde 1,68 arttı. Anakara Çin'de, Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,67 ve Shenzhen Bileşeni yüzde 0,44 yükseldi.

Güney Kore'de Kospi yüzde 1,5 yükselirken Kosdaq, ülkedeki işsizlik oranının Şubat ayında aylık bazda hafifçe düşmesiyle yüzde 3,3 yükseldi.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,2 yükseldi ve bankalar ve finans liderliğindeki önceki kazançlarının bir kısmını geri aldı, Topix ise yüzde 0,8 yükseldi. Avustralya'da S&P/ASX 200 yüzde 0,69 yükseldi.

ABD'de bir gecede Dow Jones Industrial Average, beş günlük kayıp serisini yüzde 1,06 artışla sonlandırırken, S&P 500 yüzde 1,65 ve Nasdaq Composite yüzde 2,14 yükseldi.