Japon Nikkei 225 yüzde 2,37 artışla bölgedeki kazançlara öncülük etti. Topix yüzde 1,46 arttı. Kararın açıklanmasının ardından Japon yeni dolar karşısında yüzde 2,04 değer kaybetti ve en son 130,35 seviyesinden işlem gördü.

Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 0,19 düştü ve Hang Seng Tech Endeksi yüzde 0,43 düşüşle işlem gördü. Anakara Çin'in Shanghai Composite'i yatay işlem gördü ve Shenzhen Component yüzde 0,11 yükseldi.

Avustralya'da S&P/ASX 200 yüzde 0,23 yükseldi. Kospi yüzde 0.64 kaybetti.

ABD'de bir gecede, yatırımcılar 2023'ün başındaki ivmeyi sürdürmek için mücadele ederken, büyük hisse senedi endeksleri düştü.