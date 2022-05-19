Çin'de Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan karantina tedbirlerinin aşamalı olarak kaldırıldığı Şanghay'da şu ana dek yaklaşık 12 milyon kişinin yaşadığı düşük riskli alanlarda sokağa çıkma kısıtlamasına son verildi.

Şanghay'da yasağın kaldırmasının ardından Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artarak 3.096,96 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 azalarak 2.592 puana geriledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 değer kaybederek 26.482 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 128,1'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,5 düşüşle 52.876 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,6 azalışla 20.110 puanda seyrediyor.

Analistler, küresel piyasalarda, yüksek enflasyonist ortamda merkez bankalarının agresif faiz artırımına gitmesinin ekonomileri resesyona sürükleyeceği endişeleri ile negatif bir seyir izlendiğini belirterek, şirketlerin bilançolarının kötü gelmesinin de enflasyon endişelerini tırmandırdığını söyledi.