Asya borsaları Çin hariç geriledi

Asya'da, New York borsasına kote şirketlerin nasıl denetleneceğine ilişkin ABD ile Çin'in bir ön anlaşma imzalamasıyla Çin'de Şanghay bileşik endeksi küresel piyasalardan pozitif ayrıştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda verdiği "şahin" mesajların ardından, dolara olan talebin artması ile Japon yeni ve Çin yuanında değer kayıpları hızlandı.